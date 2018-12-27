Хованцев дал совет Цветкову

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался относительно дальнейших перспектив Максима Цветкова, который успешно провел две гонки на «Ижевской винтовке».
«Шансы у Цветкова очень высокие. Будет тренерский совет, там и будем говорить об этом. Конечно, хотелось бы, чтобы он поживее выглядел, чтобы составить конкуренцию на Кубке мира», — приводит слова Хованцева «Матч ТВ».
Наставник отметил, что Цветков смог показать в двух спринтерских гонках хороший результат.
Биатлонист на «Ижевской винтовке» по итогам первого спринта стал третьим, а во второй гонке пришёл вторым. Итоговый состав основной и резервных команд станут известны по итогам турнира.