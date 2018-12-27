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Хованцев дал совет Цветкову

Максим Цветков Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Цветков

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался относительно дальнейших перспектив Максима Цветкова, который успешно провел две гонки на «Ижевской винтовке».

«Шансы у Цветкова очень высокие. Будет тренерский совет, там и будем говорить об этом. Конечно, хотелось бы, чтобы он поживее выглядел, чтобы составить конкуренцию на Кубке мира», — приводит слова Хованцева «Матч ТВ».

Наставник отметил, что Цветков смог показать в двух спринтерских гонках хороший результат.

Биатлонист на «Ижевской винтовке» по итогам первого спринта стал третьим, а во второй гонке пришёл вторым. Итоговый состав основной и резервных команд станут известны по итогам турнира.


#сборнаяРоссии #биатлон #СБР
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