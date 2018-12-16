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Хоккеист сборной России захотел снега в матче с финнами

Андрей Педан Алексей Куденко/РИА Новости

Андрей Педан

спорт [ версия для печати ]

Защитник сборной России по хоккею Андрей Педан поделился эмоциями после победы на «Кубке Первого канала». 16 декабря россияне разгромили сборную Финляндии (5:0) на открытом стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Если б снег ещё шёл — вообще бомба!», — передаёт слова игрока Sport24.

Встреча в Санкт-Петербурге побила рекорд посещаемости для отечественного и европейского хоккея. По оценкам организаторов, на трибунах собралось более 70 тысяч болельщиков. Матч посвящён легендарному тренеру Анатолию Тарасову, который 10 декабря 2018 года отметил бы сотый день рождения.

На хоккее гимн Белоруссии спутали с хитом «Песняров», писал News.ru.


#сборнаяРоссии #хоккей #КубокПервогоканала
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