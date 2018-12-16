Хоккеист сборной России захотел снега в матче с финнами

https://news.ru/storage/news/86aa7cc4d52f2bfc59ef814d5b89cd86/2f9f8f5d-fe2c-4d3c-aa92-b161fd042cb5_850.jpg Алексей Куденко/РИА Новости

Андрей Педан

Защитник сборной России по хоккею Андрей Педан поделился эмоциями после победы на «Кубке Первого канала». 16 декабря россияне разгромили сборную Финляндии (5:0) на открытом стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Если б снег ещё шёл — вообще бомба!», — передаёт слова игрока Sport24.

Встреча в Санкт-Петербурге побила рекорд посещаемости для отечественного и европейского хоккея. По оценкам организаторов, на трибунах собралось более 70 тысяч болельщиков. Матч посвящён легендарному тренеру Анатолию Тарасову, который 10 декабря 2018 года отметил бы сотый день рождения.

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