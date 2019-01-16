Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире под 10-м номером, переиграл японского спортсмена Йосихито Нисиоку в трёх сетах (6:3, 6:3, 6:3) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Первая ракетка России подал навылет 16 раз, совершив при этом 4 двойные ошибки. На счету японского теннисиста 4 эйса и 2 двойных ошибки.
Следующим соперником Карена Хачанова станет победитель матча между испанцем Роберто Баутиста-Агутом и австралийцем Джоном Миллманом.
Australian Open завершится 27 января.
News.ru ранее сообщал, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open.