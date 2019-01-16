Хачанов вышел в третий круг Australian Open

https://news.ru/storage/news/b4eab725eb27ba32a3f5c81ec5aca150/9407abe2-2136-4000-aac1-43003cbcc951_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире под 10-м номером, переиграл японского спортсмена Йосихито Нисиоку в трёх сетах (6:3, 6:3, 6:3) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Первая ракетка России подал навылет 16 раз, совершив при этом 4 двойные ошибки. На счету японского теннисиста 4 эйса и 2 двойных ошибки.

Следующим соперником Карена Хачанова станет победитель матча между испанцем Роберто Баутиста-Агутом и австралийцем Джоном Миллманом.

Australian Open завершится 27 января.

News.ru ранее сообщал, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open.