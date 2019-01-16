USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,290 $   Brent60.79 $ Bitcoin3,628.40 $
МОСКВА-7°C12:19
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов

спорт [ версия для печати ]

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире под 10-м номером, переиграл японского спортсмена Йосихито Нисиоку в трёх сетах (6:3, 6:3, 6:3) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Первая ракетка России подал навылет 16 раз, совершив при этом 4 двойные ошибки. На счету японского теннисиста 4 эйса и 2 двойных ошибки.

Следующим соперником Карена Хачанова станет победитель матча между испанцем Роберто Баутиста-Агутом и австралийцем Джоном Миллманом.

Australian Open завершится 27 января.

News.ru ранее сообщал, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open.


#теннис #AustralianOpen
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
спорт 14:04, 15 января 2019
Гаспарян пробилась во второй круг Australian Open
спорт 12:28, 15 января 2019
Австралиец Попырин победил немца Зверева на Australian Open
спорт 09:32, 15 января 2019
Вихлянцева вышла во второй круг Australian Open
Лента новостей
происшествия 12:15
Серийного насильника подростков поймали под Иркутском
спорт 12:14
Обладатель Кубка Стэнли из «Колорадо» переехал в Новгород
общество 12:12
Голодец: посещаемость театров в России ставит рекорды
происшествия 12:10
Власти признали пригодным для проживания дом в Шахтах
происшествия 12:09
Взрыв произошёл на химзаводе под Санкт-Петербургом
Другие новости
спорт 12:14
Обладатель Кубка Стэнли из «Колорадо» переехал в Новгород
спорт 11:57
Собравшийся уходить из футбола Чех вернётся в «Челси»
спорт 11:49
Израильтянам откажут в соревнованиях в Малайзии
спорт 11:18
Хоккеисты навестили спасённого при взрыве газа младенца
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top