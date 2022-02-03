Хабиб назвал сильную сторону Конора Макгрегора

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов считает, что каждый из его соперников, с которыми он бился по правилам ММА по-своему силён. Он также отметил сильную сторону ирландца Конора Макгрегора,с которым у него сложилась вражда как на ринге, так и вне его. Об этом 33-летний россиянин рассказал на YouTube-канале Full Send Podcast.

Бывший боец крупнейшего в мире ММА промоушена UFC заявил, что все его оппоненты были по-своему сильны, а что касается Макгрегора, с которым Нурмагомедов бился в 2018 году, то у него была мощная психологическая подготовка.

Все мои оппоненты были крутыми. И Конор тоже. У него была мощная психологическая подготовка. Это тоже важная сторона единоборств, — заявил обладатель рекорда 29-0 в ММА, Нурмагомедов.

Бывший боец ММА ещё раз отметил, что не вернётся к выступлениям в смешанном стиле, несмотря на мнения болельщиков, которые считают, что есть бойцы способные прервать победную серию россиянина.

Хабиб Нурмагомедов выступал в топовом ММА промоушене с 2012 по 2020 год и провёл 13 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения и ни одной ничьи. Он сумел стать чемпионом лёгкого веса и три раза защитил свой титул. Последний бой был против Джастина Гейджи, в котором Нурмагомедов одержал победу удушением «треугольником» во втором раунде.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов решил заняться ресторанным бизнесом. Успешный в прошлом спортсмен собирается открыть сеть своих ресторанов быстрого питания.