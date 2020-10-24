Нурмагомедов задушил Гейтжи до отключки и отстоял титул UFC

https://static.news.ru/photo/a488fb0e-cc74-11ea-ae8a-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В главном бою вечера турнира UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов (29-0) победил Джастина Гейтжи (22-3) удушением треугольником и отстоял титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Соперники осторожно начали бой почти без ударов, но в первых разменах лучше смотрелся Гейтжи, и он защитился от первых попыток Хабиба пройти в ноги. Постепенно Хабиб освоился в стойке и стал попадать, при этом выдерживая жёсткие удары американца. В конце первого раунда Хабиб всё-таки провёл тейкдаун и забрал концовку раунда.

Во втором раунде Хабиб быстрее перевёл бой в партер и оказался в маунте. Россиянин быстро накинул треугольник, отчего Гейтжи уснул.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера на турнире UFC 254 в Абу-Даби определился следующий претендент на чемпионский титул в среднем весе. Австралиец Роберт Уиттакер (22-5) победил по очкам американца Джареда Каннонье.