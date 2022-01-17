Хабиб Нурмагомедов запустит сеть ресторанов M-eat by Khabib

Читайте нас в Google Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов решил заняться ресторанным бизнесом. Успешный в прошлом спортсмен собирается открыть сеть своих ресторанов быстрого питания, сообщают «Ведомости».

По информации издания , компания «М-ит групп франчайзинг», связанная с Нурмагомедовым, уже открыла первый ресторан под названием M-eat by Khabib. Заведение работает в башне «Город столиц», которая находится в «Москва-Сити».

К концу мая «М-ит групп франчайзинг» должна открыть ещё 14 заведений в столице России. К концу 2023 года планируется запуск 150 точек продаж в пяти странах: Турции, Киргизии, Узбекистане, Казахстане и ОАЭ. В компании рассматривается работа сети в различных регионах России.

Основным блюдом в M-eat by Khabib будет томлёное мясо (курица, конина и говядина) в булочке с различными добавками. Оно получило название «Брэдм-eat». Компания уже запатентовала продукцию.

В долгосрочной перспективе «М-ит групп франчайзинга» планирует построить завод по производству ингредиентов для собственной продукции.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов заразился коронавирусом. Это показал результат его ПЦР-теста перед турниром по смешанным единоборствам One Championship в Сингапуре.