Гуменник раскрыл отношение к атлетам России в Олимпийской деревне Гуменник сообщил о приветливом отношении к атлетам России в Олимпийской деревне

Иностранные спортсмены приветливы и добры к российским атлетам в Олимпийской деревне в Италии, сообщил в эфире онлайн-кинотеатра Okko фигурист Петр Гуменник. По его словам, он боялся, что все будет наоборот, так как где-то прочитал о распоряжении сборным «не разговаривать с русскими».

Но оказалось, что никто ничего не послушал. Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая. Учили меня играть в игры, много занятий интересных. Получил кучу подарков, огромную сумку. Не все подарки были доступны, телефон не получилось забрать, — отметил он.

Ранее Гуменник представил свою короткую программу на Олимпиаде в Италии. Он исполнил композицию «Вальс 1805» Эдгара Акобяна. Судьи оценили выступление спортсмена в 86,72 балла. Из них 48,43 балла были начислены за техническую составляющую, а 38,29 балла — за артистизм и компоненты.

До этого стало известно, что все спортсмены из России, допущенные к участию в Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, прошли допинг-пробы перед стартом соревнований. Как заявил глава Международного агентства допинг-тестирования Жак Антенен, проверки провели в полном соответствии с действующими международными рекомендациями.