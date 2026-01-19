Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 14:12

Губерниев высказался о назначении скандального тренера в «Шанхай»

Губерниев: новый тренер ХК «Шанхайские Драконы» обвинялся в насилии

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выбор новым главным тренером ХК «Шанхайские Драконы» Митча Лава сложно назвать оптимальным из‑за проблем канадца с законом, считает комментатор Дмитрий Губерниев. Он напомнил, что осенью 2025 года клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» освободил канадца от должности по результатам расследования из‑за обвинений в домашнем насилии, передает «Матч ТВ».

С учетом бэкграунда история странная. Я бы такого человека на работу не приглашал. Но в данном случае риски на себя берут команда и руководство клуба. Если они так видят — пожалуйста. Своя рука — владыка, — заявил Губерниев.

Ранее футболист Артем Дзюба заявил, что Губерниев смотрел футбольные игры «один или два раза». По мнению спортсмена, нельзя обозревать несколько видов спорта одновременно. Он привел в пример спортивных комментаторов с Запада, отметив, что именно благодаря их профессионализму зрители получают интересную и полезную информацию, которая не очевидна для обывателя.

До этого Губерниев назвал досадной оговоркой слова фигуристки Алины Загитовой о возрасте подаренного ей японского меча. Он посоветовал ей больше читать, чтобы избегать подобных ошибок. Загитова опубликовала снимки древнего японского клинка, подаренного на Новый год, и указала, что его возраст — примерно полвека. Однако раритету около 500 лет.

