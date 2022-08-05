Губерниев раскритиковал поддержавшую Бриттни Грайнер российскую футболистку Губерниев раскритиковал поддержавшую Бриттни Грайнер российскую футболистку

Фото: АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал российскую футболистку Надежду Карпову, выразившую поддержку Бриттни Грайнер. Американскую баскетболистку осудили в России на 9 лет за перевозку наркотиков.

Можно рассуждать о том, что Грайнер получила очень суровое наказание с учетом ее раскаяния. Можно рассуждать на тему того, что она не хотела. Если Карпова с наркотиками въедет на территорию США, мне кажется, ее тоже арестуют и посадят. Другой вопрос, что Грайнер раскаялась и там была какая-то минимальная концентрация, — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время Грайнер обменяют, и все у нее будет хорошо. И добавил, что американка совершила преступление.

Суд признал американскую баскетболистку виновной в контрабанде наркотиков 4 августа. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

Грайнер дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США в 2016 и 2020 годах.

В числе поддержавших Грайнер и выступивших за ее освобождения, помимо Надежды Карповой выступил также российский сноубордист, Олимпийский чемпион Вик Уайлд.