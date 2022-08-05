«Это нелепо»: олимпийский чемпион Вик Уайлд о приговоре Бриттни Грайнер Российский сноубордист американского происхождения Уайлд раскритиковал приговор баскетболистке Грайнер

Фото: Сандурская Софья/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Российский сноубордист Вик Уайлд, до 2011 года выступавший за США, оценил приговор баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков. Он считает решение суда отправить спортсменку в колонию на девять лет нелепым, передает «Матч ТВ».

Это нелепо. Я считаю, что ее должны были отправить домой как можно скорее. Хуже всего от этого Бриттни и ее семье. Что касается России, это заставляет нас выглядеть плохими и мелочными в глазах остального мира. Как будто нам не хватает негатива, — приводит слова Уайлда канал.

Суд признал американскую баскетболистку виновной в контрабанде наркотиков 4 августа. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

Грайнер дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США в 2016 и 2020 годах.