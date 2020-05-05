Губерниев поддержал Плющенко-младшего

https://static.news.ru/photo/a15203c6-01c3-11ea-95c9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: АГН «Москва»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал семилетнего фигуриста Александра Плющенко — сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Тележурналист отреагировал на публикации о психологических проблемах мальчика, который с детства оказался участником соревнований и ледовых шоу.

Не дадим в обиду Гном Гномыча! — призвал Губерниев.

Плющенко-младший записал видеообращение к футболисту Андрею Аршавину, в котором назвал его «слабеньким игроком» и попросил не считать за дурачка. Аршавин в конце апреля заявил, что сочувствует ребёнку, которого родители заставляют участвовать в Instagram-челленджах.

Как писал NEWS.ru, Рудковская назвала «позором и бесчестием» публикацию журнала StarHit о якобы прогрессирующем психологическом расстройстве ребёнка. Она заявила, что владельцы издания извинились, но не удалили материал.