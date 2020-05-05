Спорт

Губерниев поддержал Плющенко-младшего

23:21, 05 мая 2020 12
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: АГН «Москва»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал семилетнего фигуриста Александра Плющенко — сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Тележурналист отреагировал на публикации о психологических проблемах мальчика, который с детства оказался участником соревнований и ледовых шоу.

Не дадим в обиду Гном Гномыча!призвал Губерниев.

Плющенко-младший записал видеообращение к футболисту Андрею Аршавину, в котором назвал его «слабеньким игроком» и попросил не считать за дурачка. Аршавин в конце апреля заявил, что сочувствует ребёнку, которого родители заставляют участвовать в Instagram-челленджах.

Как писал NEWS.ru, Рудковская назвала «позором и бесчестием» публикацию журнала StarHit о якобы прогрессирующем психологическом расстройстве ребёнка. Она заявила, что владельцы издания извинились, но не удалили материал.

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