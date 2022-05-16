Губерниев назвал расистом оскорбившего волейболистку «Уралочки» тренера Дмитрий Губерниев назвал тренера Воронкова быдлом, расистом и ненавистником

Дмитрий Губерниев / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что тренер волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков является хамом, расистом и ненавистником, передаёт «Чемпионат». Ранее Воронков назвал кубинскую волейболистку «Уралочки» Айламу Монтальво «обезьяной». Губерниев в шоке от того, что наставник «Локо» до сих пор не извинился перед девушкой.

Воронков ведёт себя как быдло: он не извиняется. Его покрывают и спортивные руководители Калининградской области, и руководители клуба. Я жду самой серьёзной реакции от Всероссийской федерации волейбола. Очень обидно, что все молчат. Какой-то там тренер берёт и публично обижает девочку — и тишина. Это как-то так по-русски. Поэтому он хам, быдло, ненавистник и расист, — сказал Губерниев.

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» состоялась 12 мая. В концовке третьей партии главный тренер «Локо» Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток с вопросом: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза попала в прямой эфир.

Ранее директор екатеринбургского клуба «Уралочка-НТМК» Валентина Огиенко заявила, что кубинская волейболистка Айлама Монтальво покинет клуб.