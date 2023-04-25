Гроссмейстер Карякин назвал лучшего шахматиста в истории Гроссмейстер Карякин назвал Магнуса Карлсена лучшим шахматистом в истории

Фото: Jacek Prondzynski/Fotopyk/Global Look Press

Норвежский шахматист Магнус Карлсен

Гроссмейстер Сергей Карякин в эксклюзивном интервью NEWS.ru назвал Магнуса Карлсена лучшим шахматистом всех времен. Самым же любимым среди шахматистов он назвал Александра Алехина.

Я с огромным уважением отношусь к Магнусу Карлсену. Думаю, что он все-таки объективно самый сильный. Но мой самый любимый чемпион мира — это Александр Алехин, который в свое время перевернул вообще всю шахматную игру и заставил всех играть в динамические шахматы. И выиграл матч у Капабланки, который в тот момент был практически непобедимым, — сказал Карякин.

В то же время он заявил, что Карлсен привнес в шахматы новый подход.

До него пытались за счет теоретических идей, теоретических новинок дебютных получать преимущество и выиграть партию. А Магнус играет иначе, он чуть-чуть уходит в сторону, в неизведанные позиции, и с них переигрывает своих соперников, потому что он просто лучше. Хотя, казалось бы, в дебюте преимущества не получает, — добавил Карякин.

Карлсен удерживал титул чемпиона мира по шахматам с 2013 по 2023 годы, когда отказался играть за корону с Яном Непомнящим. В 2016 году Карлсен выиграл у Карякина в титульном матче.

9 апреля в Астане начался поединок за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Дин Лижэнем.