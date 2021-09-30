Говори по-московски: какими дикциями обладают ученицы Тутберидзе

В тихой гавани под названием женское одиночное катание России произошёл переполох. Возмутителем спокойствия стал Ренат Лайшев. Директор «Самбо-70», сравнивая между собой дикции Евгении Медведевой и Алины Загитовой, отдал предпочтение «московской девочке» — двукратной чемпионке мира. Но на одной Медведевой и Загитовой свет клином не сошёлся (в нашей фигурке уж точно!). Давайте разберёмся, какими дикциями обладают другие девочки из группы Этери Тутберидзе. Как-никак век фигуристок недолог. Возможно, кому-то в ближайшем будущем будет интересно попробовать себя на телевидении или в любой другой публичной профессии. Поехали!

Анна Щербакова

Анна Щербакова Владимир Песня/РИА Новости

Формулируя свой тезис о речевых особенностях фигуристок Лайшев во главу угла поставил географический фактор. А если быть точным, место рождения спортсменок. По логике Лайшева, если человек родился в Москве, то у него дикция лучше, чем не у москвича. Аргумент, конечно, дискуссионный, но раз Лайшев установил такие «правила игры», то будем их придерживаться.

Итак, начнём с Ани Щербаковой. Если бы составляли какой-нибудь рейтинг по дикциям и в целом по речевым особенностям фигуристок, то Анна Щербакова могла бы претендовать на самое высокое место. Во-первых, действующая чемпионка мира родилась в Москве и тем самым уже выполнила главное требование Лайшева. Во-вторых, у Щербаковой действительно прекрасно поставлена речь. Интонация, чистота звуков, отсутствие длинных и неловких пауз, умеренная жестикуляция и мимика, отсутствие слов-паразитов — недостатков почти нет. Вдобавок ко всему фигуристка очень грамотно излагает свои мысли. Это, правда, один из немногих случаев, когда за спортсменом не только приятно наблюдать, но и когда его приятно слушать.

Кроме того, Щербакова прекрасно излагает свои мысли и на английском языке. Правда, тут возникает вопрос: как может человек с московской дикцией грамотно и красиво изъясняться на иностранном языке? Возможно, на это обстоятельство повлиял национализм Тутберидзе. Впрочем, это тема для отдельной диссертации.

С таким приличным набором речевых способностей работа на телевидении не стала бы для фигуристки большой проблемой. Возможно, в будущем над этим стоит задуматься.

Александра Трусова

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

Русской Ракете, повелительнице квадов повезло в меньшей степени — она родилась в Рязани. Однако стоит отметить, что, несмотря на место рождения, спортсменка не склонна к местному говору. Ей не присуще ни фонетические, ни морфологические, ни лексические особенности рязанского говора. Да и с дикцией у фигуристки нет явных проблем. Неосведомлённые люди даже могут подумать, что Саша — столичная девочка. Неосведомлённые, но не Лайшев.

На первый взгляд может показаться, что Ракета не испытывает каких-то серьёзных проблем с речью. Это действительно так. Но определённые недочёты всё же присутствуют. Не всегда предложения интонационно верно выделены. Саша зачастую делает в речи акцент на словах, которые в этом акценте не нуждаются. Также в её разговоре часто проскакивают такие слова-паразиты, как «вот», «ну», «как бы». Но кто этим не грешит в наше время?

Что касается поведения на камере, то нельзя сказать, что Трусова себя чувствует раскованно. Наоборот, во многих интервью ощущается какая-то зажатость, которая влияет как на мимику, так и на саму речь спортсменки: короткие формулировки, логически незавершённые предложения. Впрочем, со всем этим можно работать. При желании Ракета сможет развить и речевые, и ораторские навыки.

Алёна Косторная

Алёна Косторная Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка Европы 2020 года родилась в Москве. По логике, с дикцией у неё должен быть полный порядок, но некоторые огрехи всё-таки есть. Не всегда речь звучит чётко, проглатываются некоторые окончания. Возможно, это связано с эмоциональной манерой повествования спортсменки. Она всегда говорит достаточно быстро, звонко и её речь постоянно сопровождается активной мимикой и жестикуляцией. В целом это всегда выглядит очень живо и органично, но пресловутая дикция и некоторые другие речевые особенности (например, интонация) страдают от этого.

Однако у Алёны всё равно огромный потенциал для работы на телевидении. Это вам скажет любой человек.

Камила Валиева

Камила Валиева Сергей Булкин/NEWS.ru

15-летней Камиле Валиевой, родившейся в Казани, не суждено понять, что такое «московская дикция». Однако с учётом своего возраста и, конечно же, происхождения она неплохо владеет языком. Фигуристка способна чётко разговаривать и доносить свои мысли до аудитории. Правда, есть и сдерживающий фактор у Валиевой — это скромность. На просторах Интернета можно найти немало интервью, где фигуристка говорит тихо, медленно, словно немного смущаясь. Это обстоятельство, конечно же, влияет на многие речевые моменты. Со временем, со стартами, с большим количеством интервью и публичных выступлений скромность, зажатость и стеснение должны уйти на второй план.

Майя Хромых и Дарья Усачёва

Майя Хромых Александр Вильф/РИА Новости

По небольшим отрывкам из микст-зон тяжело сформировать речевой макет ровесниц Камилы Валиевой Майи Хромых и Дарьи Усачёвой. Да и возраст имеет большое значение. Речь, дикция человека в 15 лет отличается (даже если он не прикладывает для этого почти никаких усилий) от речи, дикции того же человека, но только в 20 лет. Несмотря на то что Майя родилась в Нижнем Тагиле, а Даша в Хабаровске, есть надежда, что со временем они смогут хотя бы немного приблизиться к московской дикции.