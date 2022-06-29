«Готовы удушить»: российский фигурист о поведении болельщиков Российский фигурист Даниелян заявил, что среди болельщиков присутствует ненависть

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Артур Даниелян

Российский фигурист Артур Даниелян высказался о культуре боления в его виде спорта, сообщает «Спорт-Экспресс». По словам спортсмена, его раздражают разборки фанатов, которые иногда случаются.

Можно любить одного спортсмена, но почему ты считаешь, что другой, который стал выше твоего любимчика, приложил меньше усилий к победе? Можешь не радоваться этому, твое дело. Но относись нейтрально. А у нас ненависть, готовы удушить иногда. Разве это нормально? — заявил Даниелян.

18-летний спортсмен в 2020 году стал серебряным призером чемпионата Европы. В том же сезоне он занял второе место на первенстве страны.

Ранее стало известно, что российские танцоры на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин 30 июня пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США. Спортсмены сейчас тренируются за океаном.