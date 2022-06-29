Названа дата просмотра дочери Тутберидзе в сборную США Российские танцоры на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин пройдут осмотр в сборную США 30 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Российские танцоры на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин 30 июня пройдут осмотр в Федерации фигурного катания Соединенных Штатов, сообщает The Skating Lesson. Сейчас фигуристы тренируются в США.

Ранее американский журналист Дэйв Лис сообщил, что дочь тренера Этери Тутберидзе перейдет в сборную США. Диана Дэвис эту информацию не подтвердила.

Диане Дэвис 19 лет, за Россию она выступала в дуэте с 22-летним Глебом Смолкиным. На счету пары бронзовая медаль чемпионата мира 2022 года. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что из-за непростой ситуации в российском спорте фигуристы могут задуматься о смене гражданства. Таким образом Жулин отреагировал на известие о том, что дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис может перейти в сборную США.