Жулин поддержал переход дочки Тутберидзе в сборную США Жулин заявил, что из-за непростой ситуации в спорте фигуристы могут менять гражданство

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Александр Жулин

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что из-за непростой ситуации в российском спорте фигуристы могут задуматься о смене гражданства, сообщает «Чемпионат». Таким образом Жулин отреагировал на известие о том, что дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис может перейти в сборную США.

Чем сидеть без соревнований международных, раз у Дианы есть паспорт — может, лучше выступать за США. Не думаю, что Диана с Глебом будут кататься за США. Хотя будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Если, например, Россию лишили международных соревнований лет на 20... Гипотетически бы такую возможность не отвергал. Всё-таки у людей одна жизнь, — заявил Жулин.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации на неопределённый срок.

Ранее Тутберидзе назвала фейком информацию о ее желании тренировать в США.