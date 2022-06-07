Тутберидзе опровергла информацию о желании тренировать в США Тутберидзе назвала фейком информацию о ее желании тренировать в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе назвала фейком информацию о ее желании тренировать в США. Ранее американский журналист Дэйв Лис заявил, что российский специалист хотела бы тренировать в США.

Очередной фейк, — написала Тутберидзе в одной из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Диана Дэвис, представляющая танцы на льду, будет выступать за сборную США. Эту информацию подтвердила сама Тутберидзе.

Диане Дэвис 19 лет, за Россию она выступала в дуэте с 22-летним Глебом Сомлкиным. На счету пары бронзовая медаль чемпионата мира 2022 года. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.