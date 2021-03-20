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Горнолыжница Робинсон победила в гигантском слаломе на финальном этапе КМ

16:23, 21 марта 2021 10
Элис Робинсон Элис Робинсон Фото: Francesco Scaccianoce/Keystone Press Agency/Global Look Press

Горнолыжница из Новой Зеландии Элис Робинсон выиграла соревнования в гигантском слаломе на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Ланцерхайде.

Робинсон показала в сумме двух попыток время 2 минуты 19,48 секунды, сообщает РИА Новости. На втором месте — представительница США Микаэла Шиффрин, уступившая Робинсон 0,28 секунды. Третью строчку заняла словенка Мета Хроват (+0,48).

Представительница Словакии Петра Вльгова ещё накануне завоевала Большой хрустальный глобус, набрав 1416 очков. Второе место досталось швейцарке Ларе Гут-Бехрами (1256), третье — также горнолыжнице из Швейцарии Мишель Гизин (1130). Среди россиянок лучших результатов добилась Юлия Плешкова, занявшая 80-е место с 37 очками.

Как сообщал NEWS.ru, российский сноубордист Дмитрий Логинов занял третье место в общем зачёте Кубка мира в параллельных дисциплинах, проходящем в немецком Берхтесгадене. На заключительном этапе он занял 20-е место в слаломе.

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