Горнолыжница Робинсон победила в гигантском слаломе на финальном этапе КМ

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Иностранные болельщики купили примерно 630 тысяч билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры, которые перенесли на грядущее лето. Об этом 20 марта рассказал генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.

Он отметил, что на Олимпиаду продано 600 тысяч билетов для зрителей из других стран, а на Паралимпиаду — 30 тысяч. В настоящий момент в Японии запрещена фактическая выдача новых виз...