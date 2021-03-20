Горнолыжница Робинсон победила в гигантском слаломе на финальном этапе КМ

Горнолыжница из Новой Зеландии Элис Робинсон выиграла соревнования в гигантском слаломе на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Ланцерхайде.
Робинсон показала в сумме двух попыток время 2 минуты 19,48 секунды,
Представительница Словакии Петра Вльгова ещё накануне завоевала Большой хрустальный глобус, набрав 1416 очков. Второе место досталось швейцарке Ларе Гут-Бехрами (1256), третье — также горнолыжнице из Швейцарии Мишель Гизин (1130). Среди россиянок лучших результатов добилась Юлия Плешкова, занявшая 80-е место с 37 очками.
Как сообщал NEWS.ru, российский сноубордист Дмитрий Логинов занял третье место в общем зачёте Кубка мира в параллельных дисциплинах, проходящем в немецком Берхтесгадене. На заключительном этапе он занял 20-е место в слаломе.