Глава РУСАДА: мы подходим к краю пропасти

https://news.ru/storage/news/475b399564e8aa2de7caa0e6764e47fd/6efe53e0-a2fd-4f6d-9b70-21f17b646b63_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Юрий Ганус

Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что ситуация с доступом к данным московской лаборатории и выгрузкой данных из базы — угроза российскому спорту.

«Мы используем все возможности, чтобы продавить ситуацию, чтобы до 31 декабря была обеспечена передача базы данных московской лаборатории, которая и так, по моему мнению, уже имеется у ВАДА. Просто сейчас это нужно сделать технически», — приводит слова Гануса «Матч ТВ».

По его словам, требования с верификацией оборудования — «какой-то треш». Он добавил, что надо искать возможности, а не трудности и препятствия. При этом Ганус провёл беседы с представителями московской лаборатории для обсуждения дальнейшей работы.

«Без пафоса могу сказать, что мы висим на волоске, причем мы — это не РУСАДА, а спортсмены. Это уже поняли во всероссийских федерациях по видам спорта, все осознают, что мы подходим к краю пропасти», — заключил он.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 годы, хотя получили доступ к лаборатории. Выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Доступ к данным московской антидопинговой лаборатории должен быть обеспечен до 31 декабря 2018 года. Эта мера необходима для полного восстановления РУСАДА.