USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,275 $   Brent53.72 $ Bitcoin3,782.87 $
МОСКВА-9°C16:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Глава РУСАДА: мы подходим к краю пропасти

Юрий Ганус Сергей Булкин/News.ru

Юрий Ганус

спорт [ версия для печати ]

Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что ситуация с доступом к данным московской лаборатории и выгрузкой данных из базы — угроза российскому спорту.

«Мы используем все возможности, чтобы продавить ситуацию, чтобы до 31 декабря была обеспечена передача базы данных московской лаборатории, которая и так, по моему мнению, уже имеется у ВАДА. Просто сейчас это нужно сделать технически», — приводит слова Гануса «Матч ТВ».

По его словам, требования с верификацией оборудования — «какой-то треш». Он добавил, что надо искать возможности, а не трудности и препятствия. При этом Ганус провёл беседы с представителями московской лаборатории для обсуждения дальнейшей работы.

«Без пафоса могу сказать, что мы висим на волоске, причем мы — это не РУСАДА, а спортсмены. Это уже поняли во всероссийских федерациях по видам спорта, все осознают, что мы подходим к краю пропасти», — заключил он.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 годы, хотя получили доступ к лаборатории. Выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Доступ к данным московской антидопинговой лаборатории должен быть обеспечен до 31 декабря 2018 года. Эта мера необходима для полного восстановления РУСАДА.


#допинг #РУСАДА
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Кабаева дала совет Медведевой


читайте также
спорт 18:54, 26 декабря 2018
Российские лыжники попались на допинге
спорт 16:01, 25 декабря 2018
Допинг-офицеры оставят Шипулина в покое
спорт 13:24, 1 декабря 2018
РУСАДА будет сотрудничать с РЭУ им. Плеханова
Лента новостей
спорт 16:56
Гонщик IndyCar Уиккенс выписал из больницы
экономика 16:53
Контракт «Дружбы народов» и Росгвардии продлён
экономика 16:53
Международные резервы РФ увеличились на $1,1 млрд
оружие 16:51
Курский авиаполк завершил перевооружение
общество 16:51
Иностранцев с Fan ID попросили покинуть Россию
Другие новости
спорт 16:56
Гонщик IndyCar Уиккенс выписал из больницы
спорт 16:50
Забияко и Энберт пропустят чемпионат Европы
спорт 16:39
Болельщик «Интера» скончался в больнице
спорт 16:28
Экс-форвард «Динамо» перебрался в Казань
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top