https://static.news.ru/photo/044a93e6-2c9c-11ea-ae3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийские игры — глобальная площадка для спортсменов со всего мира. Соревнования не должны быть способом продвижения каких-либо политических идей или интересов, считает президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

По его мнению, крупнейшие состязания необходимо ставить выше подобных разногласий. Только в этом случае Игры смогут выполнить свою миссию — объединить мир, говорится в обращении чиновника на официальном сайте МОК.

Подводя итоги 2019-го, Бах отметил значительные силы, направленные ведомством на укрепление доверия к олимпийскому движению. В частности, он вспомнил про обязанности МОК разработать план по защите спортсменов, которые не употребляли допинг. Стоимость программы составила $10 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Томас Бах пообещал сделать Игры 2020 года в Токио полностью свободными от допинга. По его словам, МОК придерживается политики нулевой терпимости в отношении таких препаратов, поэтому нарушителей будут ловить до начала соревнований.