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Геркус покинул «Локомотив»

Илья Геркус Сергей Булкин/News.ru

Илья Геркус

спорт [ версия для печати ]

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о том, что он уходит из структуры команды.

«Сегодня я покидаю „Локомотив Москва“. Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года», — говорится в заявлении Геркуса, которое опубликовано в СЭ.

Он добавил, что несмотря на то, что покинул «Локомотив», он останется в футболе и спорте.

Илья Геркус занимал пост генерального директора московского клуба с 2016 года.

Ранее News.ru сообщал, что спортивный директор футбольного клуба «Локомотив» Эрик Штоффельсхаус объявил об уходе.


#футбол #Локомотив
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