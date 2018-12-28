Геркус покинул «Локомотив»

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о том, что он уходит из структуры команды.
«Сегодня я покидаю „Локомотив Москва“. Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года», — говорится в заявлении Геркуса, которое опубликовано в СЭ.
Он добавил, что несмотря на то, что покинул «Локомотив», он останется в футболе и спорте.
Илья Геркус занимал пост генерального директора московского клуба с 2016 года.
Ранее News.ru сообщал, что спортивный директор футбольного клуба «Локомотив» Эрик Штоффельсхаус объявил об уходе.