Гаттузо будет уволен после матча со СПАЛом

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Дженнаро Гаттузо

Руководство итальянского футбольного клуба «Милан» решило отправить наставника команды Дженнаро Гаттузо в отставку после матча 19-го тура чемпионата Италии против СПАЛа.

По информации Calciomercato, официально данное решение озвучат после матча. Для того, чтобы Гаттузо остался на посту, ему необходимо было привести команду к победе в матче против «Фрозинона». Однако матч завершился нулевой ничьей.

В турнирной таблице итальянского чемпионата «Милан» занимает 6-е место, набрав 28 очков. В последних шести встречах клуб лишь единожды сумел победить.

Встреча «Милан»-«СПАЛ» состоится 29 декабря в 22:30 по московскому времени.