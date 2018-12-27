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Гаттузо будет уволен после матча со СПАЛом

Дженнаро Гаттузо .imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Global Look Press

Дженнаро Гаттузо

спорт [ версия для печати ]

Руководство итальянского футбольного клуба «Милан» решило отправить наставника команды Дженнаро Гаттузо в отставку после матча 19-го тура чемпионата Италии против СПАЛа.

По информации Calciomercato, официально данное решение озвучат после матча. Для того, чтобы Гаттузо остался на посту, ему необходимо было привести команду к победе в матче против «Фрозинона». Однако матч завершился нулевой ничьей.

В турнирной таблице итальянского чемпионата «Милан» занимает 6-е место, набрав 28 очков. В последних шести встречах клуб лишь единожды сумел победить.

Встреча «Милан»-«СПАЛ» состоится 29 декабря в 22:30 по московскому времени.


#футбол #ДженнароГаттузо
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