Ганус назвал углублённый аудит РУСАДА «вызовом для антидопинговых агентств»

https://static.news.ru/photo/33b28036-c840-11ea-b76b-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведённый по заказу Олимпийского и Паралимпийского комитетов России (ОКР и ПКР) углублённый аудит РУСАДА — это не что иное, как вызов для всех мировых антидопинговых агентств, заявил глава организации Юрий Ганус.

Раскрытие персональных данных сотрудников РУСАДА и информации о контрагентах РУСАДА, составляющей коммерческую тайну, свидетельствует с большой степенью вероятности о том, что использование такого рода аудиторских организаций, типа «Финэкспертизы», по заказу углублённой проверки со стороны ОКР и ПКР осуществляется не только для дискредитации неудобного, борющегося, а не просто декларирующего борьбу нового независимого агентства РУСАДА и его руководителей, — отметил Ганус в беседе с РБК.

По его словам, аудит был проведён для негласного сбора информации в интересах ОКР и ПКР, «а возможно и других лиц под предлогом, казалось бы, безобидной проверки».

Это вызов для всех антидопинговых агентств мира, — подчеркнул глава РУСАДА.

Юрий Ганус подозревается в хищении бюджетных денег, несмотря на заявления о прозрачности работы РУСАДА. Проведённый ранее углублённый аудит нашёл нарушения в финансовой деятельности агентства. Глава организации всё же признал часть претензий и пообещал устранить их в течение месяца.

Ранее NEWS.ru писал, что Юрий Ганус прокомментировал призыв генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки об отставке.