Футбольный эксперт назвал последствия ухода Месси из «Барселоны»

Футбольный клуб «Барселона» в ближайшее время могут ждать огромные репутационные потери в связи с уходом Лионеля Месси. Однако его новый клуб получит целую армию поклонников. Об этом телеканалу «360» рассказал футбольный эксперт Андрей Малосолов.

Все привыкли, что Месси — это «Барселона». Не исключаю, что футболист перейдёт в ПСЖ, могу представить, на сколько сотен миллионов евро вырастут продажи футболок с Месси в Юго-Восточной Азии, — отметил специалист.

На сегодняшний день неизвестны причины ухода футболиста из клуба. Официальная же заключается в том, что подписать контракт финансово не представляется возможным, сообщил Малосолов.

Он считает, что мировой футбол понёс колоссальные потери во время пандемии, так как перестали поступать средства от телеправ и продажи билетов. Несмотря на то что Месси сейчас очень популярный футболист и за контракт с ним готовы отдавать большие суммы, через несколько лет возраст начнёт брать своё и это будет сказываться на качестве игры, резюмировал эксперт.

Ранее футбольный клуб «Барселона» объявил об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси. Сообщение появилось на официальном сайте клуба. По данным источника, Месси не останется в команде, несмотря на договорённость о продлении контракта.