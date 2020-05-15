Футбольный чемпионат Бельгии завершили досрочно из-за пандемии

Ситуация с пандемией COVID-19 привела к тому, что Высшая футбольная лига Бельгии досрочно завершила чемпионат. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Сложившаяся на момент остановки турнира таблица была признана итоговой. После досрочного завершения сезона чемпионом 16-й раз в истории
На втором месте финишировал «Гент», что даёт ему право сыграть в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Замкнул тройку «Шарлеруа». Этому клубу вместе с «Антверпеном» и «Стандардом» предстоит выступать в Лиге Европы. «Беверен» вылетел во второй дивизион.
Как писал NEWS.ru, ранее консалтинговая компания KPMG опубликовала результаты подсчёта финансовых потерь клубов пяти сильнейших лиг Европы из-за пандемии коронавируса. Самые крупные потери выявлены у Английской премьер-лиги — до €1,35 млрд, из них €800 млн — упущенные доходы от телетрансляций. Испанская Ла Лига может потерять €600 млн из-за отмены трансляции, Серия А — €450 млн, Бундеслига — €400 млн, Лига 1 — €200 млн.
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