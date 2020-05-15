Футбольный чемпионат Бельгии завершили досрочно из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/565f0fe0-96eb-11ea-b53e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с пандемией COVID-19 привела к тому, что Высшая футбольная лига Бельгии досрочно завершила чемпионат. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сложившаяся на момент остановки турнира таблица была признана итоговой. После досрочного завершения сезона чемпионом 16-й раз в истории стал клуб «Брюгге». Набравшая 70 очков после 29 туров команда получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

На втором месте финишировал «Гент», что даёт ему право сыграть в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Замкнул тройку «Шарлеруа». Этому клубу вместе с «Антверпеном» и «Стандардом» предстоит выступать в Лиге Европы. «Беверен» вылетел во второй дивизион.

Как писал NEWS.ru, ранее консалтинговая компания KPMG опубликовала результаты подсчёта финансовых потерь клубов пяти сильнейших лиг Европы из-за пандемии коронавируса. Самые крупные потери выявлены у Английской премьер-лиги — до €1,35 млрд, из них €800 млн — упущенные доходы от телетрансляций. Испанская Ла Лига может потерять €600 млн из-за отмены трансляции, Серия А — €450 млн, Бундеслига — €400 млн, Лига 1 — €200 млн.