Футбольного тренера зарубили во время застолья В Чите во время застолья убили топором бывшего футболиста и тренера Виктора Егорова

Фото: ОГБ ФК «Чита»/youtube

Виктор Егоров

Известный футболист и тренер Виктор Егоров был убит в Чите, сообщает региональное управление СК России по Забайкальскому краю. Преступление было совершенно во время застолья, злоумышленник задержан, он сознался во всем.

По данным следствия, 20 марта в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры подозреваемый нанес несколько ударов топором потерпевшему, который от полученных ранений скончался на месте, — говорится в сообщении.

20 марта во время застолья между 62-летним Егоровым и его знакомым возник конфликт, в ходе которого 35-летний оппонент несколько раз ударил тренера топором. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Ранее в подмосковной Электростали 29-летний мужчина убил свою 31-летнюю партнершу во время пьяной ссоры на улице. Он нанес ей несколько ударов в голову и в живот. Видеозапись с камеры наблюдения, на которой общая знакомая пытается спасти девушку от партнера, оказалась в Сети. На ней же видно, как мужчина наносит девушке смертельный удар в голову. Известно, что подозреваемый в 2017 году был судим по уголовной статье за то, что изрезал ножом другую свою подругу.