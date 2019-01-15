Футболист сборной Аргентины сбил беременную женщину

https://news.ru/storage/news/ba55ff9aae1afbde2723bef6b0aced87/c4cd8de6-0a1c-4261-bfc2-4e4ddbf40557_850.jpg ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алан Франко (слева)

Защитник сборной Аргентины Алан Франко стал виновником ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Инцидент произошёл в Буэнос-Айресе.

По информации The Sun, Франко сбил 20-летнюю Камиллу Карреру, которая находится на седьмом месяце беременности. В результате ДТП у неё диагностировали перелом ребра. Пострадавшую доставили в больницу, её ребенку ничего не угрожает.

Футболист возвращался с вечеринки друга и, по непроверенным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, защитник выбрасывал из машины банки из-под пива. В отношении Франко ведётся расследование. Ему был проведён тест на алкоголь, но результаты пока не придали огласке.

Мать пострадавшей заявила, что игрок пытался откупиться от полиции.

Франко выступает в чемпионате Аргентины за «Атлетико Индепендент» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022-го. В текущем сезоне он вышел на поле в семи играх первенства и не отметился результативными действиями.

Игроки «Зенита» попали в массовое ДТП, писал News.ru ранее.