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Футболист сборной Аргентины сбил беременную женщину

Алан Франко (слева) ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алан Франко (слева)

спорт [ версия для печати ]

Защитник сборной Аргентины Алан Франко стал виновником ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Инцидент произошёл в Буэнос-Айресе.

По информации The Sun, Франко сбил 20-летнюю Камиллу Карреру, которая находится на седьмом месяце беременности. В результате ДТП у неё диагностировали перелом ребра. Пострадавшую доставили в больницу, её ребенку ничего не угрожает.

Футболист возвращался с вечеринки друга и, по непроверенным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, защитник выбрасывал из машины банки из-под пива. В отношении Франко ведётся расследование. Ему был проведён тест на алкоголь, но результаты пока не придали огласке.

Мать пострадавшей заявила, что игрок пытался откупиться от полиции.

Франко выступает в чемпионате Аргентины за «Атлетико Индепендент» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022-го. В текущем сезоне он вышел на поле в семи играх первенства и не отметился результативными действиями.

Игроки «Зенита» попали в массовое ДТП, писал News.ru ранее.


#футбол #сборнаяАргентины
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