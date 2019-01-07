Игрок объяснил «второсортность» чернокожих тренеров

https://news.ru/storage/news/625b5835472dc7032b9fb47055cf94a0/ae202df3-a41c-4490-b772-ce8a754b08a3_850.jpg imago sportfotodienst/Global Look Press

Самюэль Это`О

Футболист «Катара» камерунец Самюэль Это`О рассказал о расистском восприятии чернокожих специалистов в Европе.

Он заявил, что в будущем хотел бы тренировать европейскую команду.

«Я побеждал в Европе как игрок, я должен побеждать в Европе и как тренер. Но в целом чернокожим тренерам не доверяют, мы рассматриваемся как существа второго сорта», — сказал Это’О в документальном фильме «Я не обезьяна».

Картина посвящена проблеме расизма в футболе. Фильм 6 января 2019 года был показан на французском телеканале Canal+.

Ранее игрок выступал за каталонскую «Барселону», итальянский «Интер», российский «Анжи», английские «Челси» и «Эвертон». Всего за время игры в европейских командах камерунец трижды выигрывал Лигу чемпионов.

В «Катар» он перешёл в 2018 году. В текущем сезоне 37-летний нападающий в 10 играх забил 4 мяча.

Как писал News.ru, немецкий игрок спародировал Гитлера и объяснился.