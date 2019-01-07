Игрок объяснил «второсортность» чернокожих тренеров

Футболист «Катара» камерунец Самюэль Это`О рассказал о расистском восприятии чернокожих специалистов в Европе.
Он заявил, что в будущем хотел бы тренировать европейскую команду.
«Я побеждал в Европе как игрок, я должен побеждать в Европе и как тренер. Но в целом чернокожим тренерам не доверяют, мы рассматриваемся как существа второго сорта», — сказал Это’О в документальном фильме «Я не обезьяна».
Картина посвящена проблеме расизма в футболе. Фильм 6 января 2019 года был показан на французском телеканале Canal+.
Ранее игрок выступал за каталонскую «Барселону», итальянский «Интер», российский «Анжи», английские «Челси» и «Эвертон». Всего за время игры в европейских командах камерунец трижды выигрывал Лигу чемпионов.
В «Катар» он перешёл в 2018 году. В текущем сезоне 37-летний нападающий в 10 играх забил 4 мяча.
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