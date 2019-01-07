USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,291 $   Brent58.17 $ Bitcoin4,077.95 $
МОСКВА-10°C14:42
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Игрок объяснил «второсортность» чернокожих тренеров

Самюэль Это`О imago sportfotodienst/Global Look Press

Самюэль Это`О

спорт [ версия для печати ]

Футболист «Катара» камерунец Самюэль Это`О рассказал о расистском восприятии чернокожих специалистов в Европе.

Он заявил, что в будущем хотел бы тренировать европейскую команду.

«Я побеждал в Европе как игрок, я должен побеждать в Европе и как тренер. Но в целом чернокожим тренерам не доверяют, мы рассматриваемся как существа второго сорта», — сказал Это’О в документальном фильме «Я не обезьяна».

Картина посвящена проблеме расизма в футболе. Фильм 6 января 2019 года был показан на французском телеканале Canal+.

Ранее игрок выступал за каталонскую «Барселону», итальянский «Интер», российский «Анжи», английские «Челси» и «Эвертон». Всего за время игры в европейских командах камерунец трижды выигрывал Лигу чемпионов. 

В «Катар» он перешёл в 2018 году. В текущем сезоне 37-летний нападающий в 10 играх забил 4 мяча.

Как писал News.ru, немецкий игрок спародировал Гитлера и объяснился.


#футбол
самое читаемое
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске

читайте также
спорт 12:41, 7 января 2019
Нифонтова поведала о «трындеце и трэше» на «Дакаре»
спорт 12:18, 7 января 2019
Усик захотел боя с Поветкиным
спорт 11:16, 7 января 2019
Боец UFC жестоко избила грабителя
Лента новостей
спорт 14:39
Отвергнутый «Спартаком» Самедов нашёл себе новый клуб
экономика 14:39
Госдума поддержала идею повышения МРОТ в два раза
в мире 14:31
Китай выразил протест США в связи с действиями эсминца
общество 14:23
Курильщиков оштрафовали на 74 миллиона рублей
в мире 14:22
Финнов возмутили англоязычные наименования госорганов
Другие новости
спорт 14:39
Отвергнутый «Спартаком» Самедов нашёл себе новый клуб
спорт 14:15
Цветков: ещё в октябре снял с себя полномочия капитана
​Чемпион мира по биатлону — о вылете из команды
спорт 14:06
Назван самый дорогой футболист Европы
спорт 13:33
В РПЛ заиграет футболист сборной Швеции
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top