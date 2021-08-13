Норвежский футболист сменил игровой номер из-за изменения климата

25-летний хавбек итальянской «Сампдории» и сборной Норвегии Мортен Торсби привлёк внимание к проблеме изменения климата сменой игрового номера. Вместо 18-го он взял 2-й, передаёт ESPN.

Это отсылка к Парижскому соглашению, целью которого, помимо прочего, является удержание роста глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия. Норвежец считает: самое лучшее, что может сделать в этой ситуации лично он, — стать как можно лучше в своём деле, чтобы иметь возможность продолжать говорить о важных вопросах.

У нас огромный экологический кризис, и я играю в футбол. В этом нет смысла. Я поговорил с родителями, и мы пришли к выводу, что я хочу использовать жизнь, чтобы бороться за то, что важно, — рассказал футболист.

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