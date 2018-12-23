Игроки клуба из Сирии получили в подарок форму «Спартака»

https://news.ru/storage/news/3f68c51584cfa422c51457993d96e783/5f043d2d-60f9-4d36-97af-4d8152e22a57_850.jpg Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) подарили мячи и форму с символикой московского «Спартака» игрокам футбольного клуба провинции Дамаск. Эта команда примечательна тем, что впервые в истории Сирии её тренером стала женщина — Маха Джануд.

Вручение подарков россияне приурочили к Рождеству, рассказал журналистам представитель ЦПВС, сообщает ТАСС.

Тренер клуба до завершения профессиональной карьеры выступала за национальную сборную, потом была её тренером, поэтому считает, что нет большой разницы, кого тренировать — мужчин или женщин.

«Футбольная тренировка — это наука, и сама технология одинакова для мужчин и женщин. Конечно, имеются отличия в психологии и физиологии, но по большому счёту нет разницы, кого тренируешь», — заявила Джануд.

Российские военные в целях поддержки профессионального спорта Сирии такие же подарки прежде делали игрокам клуба «Кунейтра».

Ранее News.ru писал, что дети президента Сирийской Республики Башара Асада могут играть в футбол официальным мячом ЧМ-2018. Такой подарок им преподнёс координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы «Единой России» Дмитрий Саблин.