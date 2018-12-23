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Игроки клуба из Сирии получили в подарок форму «Спартака»

Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) подарили мячи и форму с символикой московского «Спартака» игрокам футбольного клуба провинции Дамаск. Эта команда примечательна тем, что впервые в истории Сирии её тренером стала женщина — Маха Джануд.

Вручение подарков россияне приурочили к Рождеству, рассказал журналистам представитель ЦПВС, сообщает ТАСС.

Тренер клуба до завершения профессиональной карьеры выступала за национальную сборную, потом была её тренером, поэтому считает, что нет большой разницы, кого тренировать — мужчин или женщин. 

«Футбольная тренировка — это наука, и сама технология одинакова для мужчин и женщин. Конечно, имеются отличия в психологии и физиологии, но по большому счёту нет разницы, кого тренируешь», — заявила Джануд.

Российские военные в целях поддержки профессионального спорта Сирии такие же подарки прежде делали игрокам клуба «Кунейтра».

Ранее News.ru писал, что дети президента Сирийской Республики Башара Асада могут играть в футбол официальным мячом ЧМ-2018. Такой подарок им преподнёс координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы «Единой России» Дмитрий Саблин.


#футбол #сирия #Спартак
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