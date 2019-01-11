Фуркад предвкушает битву между Бё и Логиновым

https://news.ru/storage/news/39c8c8dbd8bf963109e8116a6609f733/2f3f9e7f-f962-4637-9765-1ea466df91f5_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Симон Фуркад

Российский биатлонист Александр Логинов составит серьёзную конкуренцию лидеру общего зачёта Кубка мира норвежцу Йоханнесу Бё. Об этом заявил француз Симон Фуркад.

«В декабре Бё прилично оторвался от своих преследователей, но у него может произойти спад. К тому же Логинов находится в хорошей форме. Будет знатная битва — это точно», — поделился своим мнением Фуркад-старший в эфире «Матч ТВ».

Четвёртый этап Кубка мира продолжится 11 января. Спринтерская гонка у мужчин в Оберхофе начнётся в 16:30 по московскому времени. Логинов выйдет на старт под 17-м номером.

Ранее News.ru сообщал, что спринт у женщин выиграла итальянка Лиза Витоцци. Лучшая из россиянок — Светлана Миронова — финишировала 17-й.