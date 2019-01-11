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Фуркад предвкушает битву между Бё и Логиновым

Симон Фуркад Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Симон Фуркад

спорт [ версия для печати ]

Российский биатлонист Александр Логинов составит серьёзную конкуренцию лидеру общего зачёта Кубка мира норвежцу Йоханнесу Бё. Об этом заявил француз Симон Фуркад.

«В декабре Бё прилично оторвался от своих преследователей, но у него может произойти спад. К тому же Логинов находится в хорошей форме. Будет знатная битва — это точно», — поделился своим мнением Фуркад-старший в эфире «Матч ТВ».

Четвёртый этап Кубка мира продолжится 11 января. Спринтерская гонка у мужчин в Оберхофе начнётся в 16:30 по московскому времени. Логинов выйдет на старт под 17-м номером.

Ранее News.ru сообщал, что спринт у женщин выиграла итальянка Лиза Витоцци. Лучшая из россиянок — Светлана Миронова — финишировала 17-й.


#биатлон #ЙоханнесБе #Кубокмира #АлександрЛогинов #СимонФуркад
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