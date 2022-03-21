ФШР обжалует решение о дисквалификации Сергея Карякина

Федерация шахмат России (ФШР) планирует изучить решение Комитета по этике FIDE по отношению к Сергею Карякину, который был дисквалифицирован на шесть месяцев. Российская организация поставит в известность президента FIDE Аркадия Дворковича, чтобы он взял дело под личный контроль. Об этом сообщается на официальном сайте ФШР.

Мы обращаемся к президенту FIDE Аркадию Дворковичу с просьбой взять ситуацию под личный контроль, — говорится в сообщении.

Помимо этого президент ФШР Андрей Филатов заявил, что будет подана апелляция на решение о дисквалификации Сергея Карякина. Функционер считает, что решение FIDE носит дискриминационный характер.

Федерация шахмат России выступает против дискриминации спортсменов по любым критериям и будет бороться за их права, — сказал Филатов.

Ранее Карякин провёл шахматный матч с космонавтом Анатолием Иванишиным, который находится на борту Международной космической станции (МКС).