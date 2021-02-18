Франция выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону

https://static.news.ru/photo/fcd73f96-720a-11eb-82ad-96000091f725_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Биатлонисты французской сборной стали победителями чемпионата мира в сингл-миксте, который проходит в словенской Поклюке. Российские спортсмены заняли 11-е место.

Обладатели золота Антонен Гигонна и Жулия Симон преодолели дистанцию с общим временем 36 минут 42,4 секунды и использовали пять дополнительных патронов. На втором месте сборная Норвегии. Серебро ей принесли Йоханнес Бё и Тириль Экхофф с отставанием в 2,8 секунды и использовав 9 дополнительных патронов. Бронза оказалась у команды Швеции в составе Себастьяна Самуэльссона и Ханны Эберг (+22,6; 8 патронов).

Россияне Эдуард Латыпов и Евгения Павлова проиграли победителям 2 минуты 11,7 секунды и 12 дополнительных патронов. На чемпионате россияне уже восьмую гонку подряд остаются без медалей, передаёт РИА Новости.

Биатлонисты из России в Словении выступают не под флагом своей страны, а под флагом Союза биатлонистов РФ (RBU — Russian Biathlon Union). На форме спортсменов нет герба и российского триколора, а в случае победы для россиян не будет звучать национальный гимн. Вместо него награды они будут получать под гимн Международного союза биатлонистов в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее российский биатлонист Матвей Елисеев оценил идею пригласить легендарного французского биатлониста Мартена Фуркада поработать со сборной России, сообщал NEWS.ru.