Принёсшая победу в эстафете Юрлова пропустит этапы КМ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт пропустит североамериканские этапы Кубка мира, которые в феврале 2019 года пройдут в канадском Кэнморе и американском Солт-Лейк-Сити.
Такое решение принял тренерский штаб.
«Могу сказать точно, что Катя Юрлова-Перхт в США не поедет. Некоторые другие спортсменки, напротив, сами хотели бы поехать на американские этапы — получить новый для себя опыт. Так далеко из них ещё никто не летал, а ведь следующая Олимпиада у нас пройдёт тоже в далеком часовом поясе — на Востоке», — приводит слова старшего тренера сборной Виталия Норицына «Р-Спорт».
Накануне Юрлова-Перхт финишировала с флагом в эстафете. Эта победа стала первой для женской сборной России с 2012 года. В составе команды выступили также Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина.
Как писал News.ru, норвежский биатлонист объяснил провал в эстафете.