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Принёсшая победу в эстафете Юрлова пропустит этапы КМ

Екатерина Юрлова-Перхт Heiko Becker/imago sportfotodienst/Global Look Press

Екатерина Юрлова-Перхт

спорт [ версия для печати ]

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт пропустит североамериканские этапы Кубка мира, которые в феврале 2019 года пройдут в канадском Кэнморе и американском Солт-Лейк-Сити.

Такое решение принял тренерский штаб.

«Могу сказать точно, что Катя Юрлова-Перхт в США не поедет. Некоторые другие спортсменки, напротив, сами хотели бы поехать на американские этапы — получить новый для себя опыт. Так далеко из них ещё никто не летал, а ведь следующая Олимпиада у нас пройдёт тоже в далеком часовом поясе — на Востоке», — приводит слова старшего тренера сборной Виталия Норицына «Р-Спорт».

Накануне Юрлова-Перхт финишировала с флагом в эстафете. Эта победа стала первой для женской сборной России с 2012 года. В составе команды выступили также Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина.

Как писал News.ru, норвежский биатлонист объяснил провал в эстафете.


#биатлон
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