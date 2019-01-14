Принёсшая победу в эстафете Юрлова пропустит этапы КМ

https://news.ru/storage/news/099b61b746c90eb232d6b9d5256e65be/80a8de97-281d-447f-ba1b-3dbe970abf17_850.jpg Heiko Becker/imago sportfotodienst/Global Look Press

Екатерина Юрлова-Перхт

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт пропустит североамериканские этапы Кубка мира, которые в феврале 2019 года пройдут в канадском Кэнморе и американском Солт-Лейк-Сити.

Такое решение принял тренерский штаб.

«Могу сказать точно, что Катя Юрлова-Перхт в США не поедет. Некоторые другие спортсменки, напротив, сами хотели бы поехать на американские этапы — получить новый для себя опыт. Так далеко из них ещё никто не летал, а ведь следующая Олимпиада у нас пройдёт тоже в далеком часовом поясе — на Востоке», — приводит слова старшего тренера сборной Виталия Норицына «Р-Спорт».

Накануне Юрлова-Перхт финишировала с флагом в эстафете. Эта победа стала первой для женской сборной России с 2012 года. В составе команды выступили также Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина.

Как писал News.ru, норвежский биатлонист объяснил провал в эстафете.