Фигуристка Усачёва в шутку «избила» Щербакову

Российская фигуристка Дарья Усачёва записала для своего аккаунта в TikTok шуточное видео с «избиением» своей коллеги Анны Щербаковой. Ролик спортсменка обнародовала в Instagram.
Девушки являются членами коллектива тренера Этери Тутберидзе. Усачёва (15 лет) в прошлом сезоне на Кубке России заняла третье место. Щербакова (17 лет) победила на последнем чемпионате мира.
На записи Дарья имитирует удары по своей коллеге сначала руками, а вдогонку — ногой. После этого обе девушки ещё несколько секунд танцевали на камеру.
Ни одна Аня не пострадала, — подписала Усачёва ролик.
Ранее российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала видео с отдыха в Дубае. На ролике в Instagram она танцует у моря. 18-летняя спортсменка под композицию Тимати «Чокер» практически сняла с себя платье. Песня, к слову, начинается фразой «Я снимаю с неё платье». Под постом она отметила страницу репера.