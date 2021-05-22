Фигуристка Усачёва в шутку «избила» Щербакову

https://static.news.ru/photo/804a1a80-bbb0-11eb-9d8e-96000091f725_660.jpg Фото: teamusacheva_official

Российская фигуристка Дарья Усачёва записала для своего аккаунта в TikTok шуточное видео с «избиением» своей коллеги Анны Щербаковой. Ролик спортсменка обнародовала в Instagram.

Девушки являются членами коллектива тренера Этери Тутберидзе. Усачёва (15 лет) в прошлом сезоне на Кубке России заняла третье место. Щербакова (17 лет) победила на последнем чемпионате мира.

На записи Дарья имитирует удары по своей коллеге сначала руками, а вдогонку — ногой. После этого обе девушки ещё несколько секунд танцевали на камеру.

Ни одна Аня не пострадала, — подписала Усачёва ролик.

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