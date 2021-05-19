Российская фигуристка эротично станцевала во время отпуска

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала новое видео с отдыха в Дубае. На ролике в Instagram она танцует у моря.

18-летняя спортсменка под композицию Тимати «Чокер» практически сняла с себя платье. Песня, к слову, начинается фразой «Я снимаю с неё платье». Под постом она отметила страницу репера.

Нугуманова выступает в одиночном катании и является серебряным и бронзовым призёром этапов Гран-при среди юниоров. Она была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира — 2021, который прошёл в Стокгольме.

Ранее серебряный призёр чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась мнением относительно измен. Она сообщила, что смогла бы простить партнёра.