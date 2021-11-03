Фигуристка Щербакова показала новое платье для произвольной программы

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Чемпионка мира по фигурному катанию 2021 года Анна Щербакова показала новое платье для произвольной программы. Фотография появилась на странице в Instagram Golden Skate.

В новом костюме фигуристка появится на этапе Гран-при в Турине. После короткой программы Щербакова располагается на третьей строчке с результатом 71,73 балла. Лидирует бельгийка Луна Хендрикс, которая набрала 73,52 балла. Второе место занимает россиянка Майя Хромых (72,04).

Произвольная программа женщин состоится 6 ноября в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина оценила идею известного тренера Александра Жулина начислять спортсменкам дополнительные баллы за возраст.