Фигуристка рассказала, как её с 11 лет избивал тренер

https://static.news.ru/photo/0e7fd626-ce42-11ea-ad62-fa163e074e61_660.jpg Юй Шужань Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Молодая сингапурская фигуристка из Китая Юй Шужань призналась, что её с 11 лет регулярно избивал тренер за ошибки во время тренировок.

Когда мне было девять лет, меня спросили, готова ли я на все ради участия в Олимпиаде. Тогда я сказала «да». Если бы я только знала, на что я даю согласие, — привели слова Юй Шужани в «Экспресс-газете».

Она поделилась, что тренер бил её по рукам и ногам чехлом от коньков изо всех сил. Юй Шужань отметила, что побои тренер объяснял заботой о её будущем.

Ранее NEWS.ru писал, что тренера академии хоккейного клуба в Балашихе Игоря Николаева, который применяет жёсткие методы воспитания, уволили. Отмечается, что часть родителей хоккеистов выступили за то, чтобы оставить тренера, учитывая его спортивные заслуги.