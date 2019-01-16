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Фигурист сборной России пожаловался на безденежье

Российский фигурист Андрей Лазукин Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский фигурист Андрей Лазукин

спорт [ версия для печати ]

Российский фигурист Дмитрий Лазукин рассказал о своём финансовом положении.

«Ездил по вечерам на метро, в другой конец города, чтобы заработать. Зарплаты у меня до сих пор нет», — цитирует спортсмена «Р-Спорт».

По словам Лазукина, он зарабатывает «подкатыванием малышей».

В 2018 году 21-летний фигурист стал третьим на международном турнире «Ломбардия Трофи» и четвёртым на чемпионате России в Саранске. Он тренируется в команде Алексея Мишина.

Как писал News.ru, Коляда рассказал о планах на чемпионат Европы.


#сборнаяРоссии #фигурноекатание
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