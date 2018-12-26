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Фергюсон потребовал встречи с Нурмагомедовым

Тони Фергюсон mmajunkie.com

Тони Фергюсон

спорт [ версия для печати ]

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Тони Фергюсон обратился к главе организации Дэйне Уайту и заявил о готовности биться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за полноценный чемпионский пояс.

«Я боролся с ураганами и шёл вперёд сквозь песчаные бури. Давайте устроим этот бой», — написал боец в Twitter.

Он добавил, что ему нужен титульный поединок.

Нурмагомедов имеет 27 побед в 27 боях по правилам ММА. У Фергюсона 24 победы и 3 поражения.

Как писал News.ru, Нурмагомедова задержали в аэропорту.


#UFC #ХабибНурмагомедов
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