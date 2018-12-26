Фергюсон потребовал встречи с Нурмагомедовым

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Тони Фергюсон обратился к главе организации Дэйне Уайту и заявил о готовности биться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за полноценный чемпионский пояс.
«Я боролся с ураганами и шёл вперёд сквозь песчаные бури. Давайте устроим этот бой», — написал боец в Twitter.
Он добавил, что ему нужен титульный поединок.
Нурмагомедов имеет 27 побед в 27 боях по правилам ММА. У Фергюсона 24 победы и 3 поражения.
Как писал News.ru, Нурмагомедова задержали в аэропорту.