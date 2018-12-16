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Фанаты установили рекорд в матче России и Финляндии

Сергей Лантюхов/News.ru

спорт [ версия для печати ]

На матч Россия — Финляндия в рамках «Кубка Первого канала» пришли 71 381 человек. Таким образом, болельщики побили рекорд посещаемости хоккейных игр в России.

Встреча прошла на футбольном стадионе на Крестовском острове и завершилась победой российской команды со счетом 5:0.

«Газпром-Арена» вмещает 64,2 тыс. зрителей, но для хоккейного матча организаторы увеличили вместимость.

Предыдущий рекорд был установлен в 1957 году на чемпионате мира в Москве. Матч СССР — Швеции в Лужниках собрал 55 тыс. зрителей. Тогда никто не выиграл — 4:4.

Ранее News.ru писал о том, что сборная России по хоккею с крупным счётом победила сборную Финляндии. Встреча окончилась со счётом 5:0.


#рекорды #хоккей #фанаты
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