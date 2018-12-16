Фанаты установили рекорд в матче России и Финляндии

https://news.ru/storage/news/22dab497b45f52eef37db0ce0ed6f522/822bc039-3931-473d-8a82-6e991fa253a2_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

На матч Россия — Финляндия в рамках «Кубка Первого канала» пришли 71 381 человек. Таким образом, болельщики побили рекорд посещаемости хоккейных игр в России.

Встреча прошла на футбольном стадионе на Крестовском острове и завершилась победой российской команды со счетом 5:0.

«Газпром-Арена» вмещает 64,2 тыс. зрителей, но для хоккейного матча организаторы увеличили вместимость.

Предыдущий рекорд был установлен в 1957 году на чемпионате мира в Москве. Матч СССР — Швеции в Лужниках собрал 55 тыс. зрителей. Тогда никто не выиграл — 4:4.

Ранее News.ru писал о том, что сборная России по хоккею с крупным счётом победила сборную Финляндии. Встреча окончилась со счётом 5:0.