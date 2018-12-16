Сборная России разгромила финнов в Санкт-Петербурге

https://news.ru/storage/news/a32758b5c47ef174321fd928ca3ed3ca/ccc1253c-81ee-450f-85cb-23ad74b26cc6_850.jpg Алексей Даничев/Риа Новости

Сборная России по хоккею с крупным счётом победила сборную Финляндии в матче «Кубка Первого канала». Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 16 декабря и окончилась со счётом 5:0.

Открыл счёт в концовке первого периода нападающий Кирилл Капризов. В начале второй двадцатиминутки защитник Василий Токранов удвоил преимущество россиян, использовав наигранную комбинацию: в таком же духе он накануне отличился в матче с чехами. Третья шайба в активе защитника Никиты Нестерова, четвёртая — защитника Владислава Гаврикова, а окончательный счёт установил форвард Михаил Григоренко за пять минут до конца матча.

Встреча в Санкт-Петербурге побила рекорд посещаемости для отечественного и европейского хоккея. По оценкам организаторов, на трибунах собралось более 70 тысяч болельщиков. Матч посвящён легендарному тренеру Анатолию Тарасову, который 10 декабря 2018 года отметил бы сотый день рождения.

Таким образом, россияне выиграли «Кубок Первого канала». В трёх матчах команда Воробьёва одержала три победы (13 декабря над шведами — 3:2 по буллитам, 15 декабря над чехами — 7:2).

Как писал News.ru, сборная России по хоккею разгромила чехов.