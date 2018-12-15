Сборная России по хоккею разгромила чехов

Сборная России по хоккею в рамках «Кубка Первого канала» разгромила команду Чехии со счётом 7:2.
Первую шайбу в матче забросил Василий Токранов. Спустя 53 секунды чех Доминик Кубалик сравнял счёт. Далее последовательно отличились Николай Прохоркин, Андрей Локтионов, Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко (дважды). Потом чех Кубалик забросил вторую шайбу. Окончательный счёт установил Локтионов, также ставший автором двух шайб.
16 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге пройдёт встреча сборных России и Финляндии. Начало матча в 17:00 по московскому времени.
News.ru писал, что хоккей покажут на экранах в московском метро.