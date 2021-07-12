16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка России в Сызрани

15:36, 24 сентября 2021
Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка России в Сызрани Елизавета Туктамышева Фото: liza_tuktik/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая в группе Алексея Мишина, выиграла первый этап Кубка России. Турнир проходил в Сызрани.  

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 220,07 балла. Второе место заняла Вероника Яметова. В её активе 189,25 балла. Софья Самоделкина, выступающая под руководством Алексея Урманова, остановилась на третьей строчке (178,22).

Второй этап Кубка России состоится в Йошкар-Оле и пройдёт с 10 по 14 октября. 

Ранее сообщалось, что ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова снялась с произвольной программы первого этапа Кубка России в Сызрани.  

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео