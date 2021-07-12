Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка России в Сызрани

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая в группе Алексея Мишина, выиграла первый этап Кубка России. Турнир проходил в Сызрани.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 220,07 балла. Второе место заняла Вероника Яметова. В её активе 189,25 балла. Софья Самоделкина, выступающая под руководством Алексея Урманова, остановилась на третьей строчке (178,22).

Второй этап Кубка России состоится в Йошкар-Оле и пройдёт с 10 по 14 октября.

Ранее сообщалось, что ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова снялась с произвольной программы первого этапа Кубка России в Сызрани.