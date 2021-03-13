Экс-президент «Спартака» сообщил о планах «Ростова» бойкотировать матч

https://static.news.ru/photo/cfaf6036-849b-11eb-b709-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Ростов» планирует бойкотировать матч с «Ротором» в знак протеста против судейства. Об этом заявил бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

Как заявил Червиченко изданию «Чемпионат.com», в настоящее время идёт серьёзное обсуждение того, чтобы в качестве демарша не лететь в Волгоград.

Во всяком случае, пока не будет серьёзнейшего решения по результатам этого матча, — отметил он.

Накануне «Ростов» проиграл в гостях «Химкам», пропустив единственный гол с пенальти. Кроме того, арбитр Сергей Лапочкин из-за крайне сомнительного офсайда лишил команду Карпина гола. В ростовском клубе также считают, что у судьи были основания назначить пенальти в ворота «Химок», но этого сделано не было.

Меня всю ту неделю спрашивали, как я отношусь к тому, что Россия опустилась в рейтинге на восьмое место, а наши клубы плохо выглядят в еврокубках... Вот из-за таких подлецов, как Лапочкин, они так и выглядят, — отметил Червиченко.

Он напомнил, что в прошлом году «с помощью таких же негодяев» «Ростов» отсекали от зоны Лиги чемпионов, отняв около 10 очков. Экс-президент «Спартака» уверен, что кто-то бьётся против «Ростова», чтобы выбить его из зоны еврокубков также.

Какой смысл «Ростову» ехать на выезд, тратить деньги, участвовать в чемпионате, лучше дома посидеть, хотя бы деньги будут сэкономлены, — сказал Червиченко.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев отстранён на восемь матчей за то, что он ударил арбитра во время матча ФНЛ против томской «Томи». Инцидент произошёл 27 февраля. Владикавказский коллектив дома проиграл «Томи» со счётом 2:3. После финального свистка между представителями обоих клубов началась потасовка, а Гогниев ударил в живот судью Артёма Чистякова.