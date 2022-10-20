Экс-футболистка развеяла миф, что грудь мешает играть в футбол Экс-футболистка Терехова: грудь не сильно мешает девушкам играть в футбол

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Елена Терехова (слева)

Разговоры о том, что грудь мешает девушкам играть в футбол, не имеют ничего общего с действительностью, рассказала в беседе с KP.RU экс-футболистка сборной России и чемпионка Европы до 19 лет Елена Терехова. По ее словам, игроки, как мужского так и женского пола, принимают мяч на среднюю часть груди, которая не болит. Более того, в основном футболистки играют ногами и головой — принимать мяч на грудь им приходится реже. Тем не менее иногда девушкам все же приходится сталкиваться с некоторым дискомфортом, добавила спортсменка.

Бывает дискомфорт. Но ты принимаешь на определенную часть груди, и там ничего не болит. Парни тоже принимают на среднюю часть. Но в целом да, нам это немного мешает. Но грудью играешь редко. В основном головой и ногами, — рассказала Терехова.

Спортсменка также добавила, что не знает среди профессиональных футболисток девушек, которые хотели бы уменьшить грудь ради занятий футболом, но знает тех, кто хотел бы увеличить.

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