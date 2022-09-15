Чемпионка по пауэрлифтингу рассказала, как добиться успеха в спорте и жизни Чемпионка России по пауэрлифтингу Мазипова: нужно много трудиться и не жалеть себя

Фото: Социальные сети Марины Мазиповой

Марина Мазипова

Нужно заниматься спортом и не жалеть себя, а также активно участвовать в общественной жизни, заявила член сборной команды России по пауэрлифтингу лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Марина Мазипова. В беседе с РИАМО чемпионка поделилась, что одним из её главных стимулов быть сильной духом является ее сын Егор, который по примеру мамы занимается пауэрлифтингом.

Сейчас жму от груди штангу весом 110 кг. К определенным цифрам не стремлюсь, ведь нет предела совершенству. Для меня соревнования — это, прежде всего, удовольствие, время, когда я могу показать максимум своих возможностей, — сказала Мазипова.

Спортсменка отметила, что недавно вернулась с тренировочных сборов в Сочи, которые входят в календарный план, в рамках подготовки к Кубку России. Она тренировалась пять дней в неделю примерно по два часа по индивидуальной программе старшего тренера сборной команды России Дмитрия Красильникова.

Помимо спорта, Марина Мазипова активно участвует и в общественной жизни. Она — член клуба «Сергий», который объединяет более 45 инвалидов-колясочников, которые проживают на территории Сергиево-Посадского городского округа.

Мазипова также подчеркнула, что в нынешней обстановке для российских паралимпийцев международные соревнования закрыты. На этом негативном фоне, по ее мнению, нужно готовиться и показывать максимальные результаты на соревнованиях в России, которые по рейтингу будут приравнены к мировым.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее в ходе выступления в Госдуме назвал позором отстранение российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Однако в качестве позитивного момента он отметил успешную организацию турнира в Ханты-Мансийске, который заменил спортсменам международные соревнования.