«Позор»: Мишустин об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме назвал позором отстранение российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Однако в качестве позитивного момента он отметил успешную организацию турнира в Ханты-Мансийске, который заменил спортсменам Паралимпиаду. Трансляция выступления премьер-министра ведётся на YouTube

Очень было грустно и печально смотреть, как наших паралимпийцев не пустили на Паралимпиаду, это просто позор, — сказал Мишустин. — Но мы смогли очень быстро в Ханты-Мансийске организовать соответствующие соревнования, и весь призовой фонд, который был для наших паралимпийцев предусмотрен, там был реализован, — сказал Мишустин.

3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) изменил своё решение и запретил российским и белорусским атлетам участвовать в Паралимпиаде в Пекине. Это было связано с напряжённой обстановкой в Олимпийской деревне и нежеланием ряда стран соревноваться с россиянами и белорусами.

Ранее Всемирная ассоциация олимпийцев (WAO) выступила против отстранения российских спортсменов от международных соревнований. В заявлении говорится, что решение об участии в том или ином соревновании должно приниматься каждым спортсменом лично.