Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-мастера» дисквалифицирован

https://news.ru/storage/news/19f1539e7a5802857e3c0e7c51f5dcd7/3933edab-4c29-48a7-87f7-b611d60bdf50_850.jpg Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Андрей Каргинов

Экипаж Андрея Каргинова из российской команды «КАМАЗ-мастер» был отстранён от участия в ралли «Дакар» за то, что пилот автомобиля задел одного из зрителей. Представители команды пояснили, что у машины отказал передний редуктор и ей пришлось двигаться на заднем приводе в крайне тяжёлых условиях.

Инцидент произошёл во время сложного штурма дюны, Каргинов попытался объехать скучковавшихся на пути зрителей, однако задел одного из них.

«Зрители стали убегать с траектории движущегося грузовика. Но один из них споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины. Пилот не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезде на бивуак», — сообщила пресс-служба команды.

«КАМАЗ-мастер» готов оказать необходимую помощь пострадавшему.

Также в пресс-службе заявили, что дисквалификация — крайне жёсткая мера. Экипаж Каргинова после победы в 3-м этапе гонки шёл третьим в общем зачёте в классе грузовиков.

Как ранее писал News.ru, руководитель российской команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин заявил, что экипажи под руководством Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова отлично выступили во 2-м этапе ралли-марафона «Дакар», который проходит на территории Перу.