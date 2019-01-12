USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,654.53 $
МОСКВА-11°C11:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-мастера» дисквалифицирован

Андрей Каргинов Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Андрей Каргинов

спорт [ версия для печати ]

Экипаж Андрея Каргинова из российской команды «КАМАЗ-мастер» был отстранён от участия в ралли «Дакар» за то, что пилот автомобиля задел одного из зрителей. Представители команды пояснили, что у машины отказал передний редуктор и ей пришлось двигаться на заднем приводе в крайне тяжёлых условиях.

Инцидент произошёл во время сложного штурма дюны, Каргинов попытался объехать скучковавшихся на пути зрителей, однако задел одного из них.

«Зрители стали убегать с траектории движущегося грузовика. Но один из них споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины. Пилот не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезде на бивуак», — сообщила пресс-служба команды.

«КАМАЗ-мастер» готов оказать необходимую помощь пострадавшему.

Также в пресс-службе заявили, что дисквалификация — крайне жёсткая мера. Экипаж Каргинова после победы в 3-м этапе гонки шёл третьим в общем зачёте в классе грузовиков.

Как ранее писал News.ru, руководитель российской команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин заявил, что экипажи под руководством Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова отлично выступили во 2-м этапе ралли-марафона «Дакар», который проходит на территории Перу.


самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
Третий этап получился самым драматичным
спорт 14:22, 10 января 2019
«Дакар-2019»: пески Перу не пощадили лидеров
Третий этап получился самым драматичным
спорт 20:00, 9 января 2019
Мотогонщик Солтре выиграл 3-й этап «Дакара»
спорт 11:15, 9 января 2019
Чагин отметил отличное выступление россиян на «Дакаре»
Лента новостей
экономика 10:59
В ЕС поддержали снятие санкций с компаний Дерипаски
происшествия 10:42
Грузовик протаранил 10 авто на МКАД
происшествия 10:36
Последствия схода с рельсов поезда устраняют под Иркутском
экономика 10:35
Московский СК за год вернул в бюджет сотню миллионов
в мире 10:28
Глава Олимпийского комитета Японии даст пресс-конференцию
Другие новости
спорт 19:45
Призывавший отстранить РУСАДА швед дал совет Логинову
спорт 19:30
Россиянин стал вторым на ЧЕ по конькобежному спорту
спорт 19:16
Старожил «Дакара» травмировался на трассе
спорт 19:04
Темников уйдёт из «Динамо»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top